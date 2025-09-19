CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Taraftarlar tek yürek

Taraftarlar tek yürek

Bordo-mavili taraftarlar, Gaziantep ile yarın oynanacak karşılaşmada tribünlerde tek yürek olarak, Fenerbahçe maçında yaşananlara tepki göstermeyi amaçlıyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 06:51
Taraftarlar tek yürek

Trabzonspor'un Süper Lig'de 6. haftada yarın sahasında oynayacağı Gaziantep maçı öncesi hem kulüp yetkilileri hem de taraftarlar sosyal medya üzerinden organize olarak birliktelik çağrısında bulundu. Fenerbahçe ile oynanan maçta yaşanan hakem hataları sonrasında bu maçta birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapıldı.

BİLETLERE YOĞUN İLGİ

Bordo-mavili taraftarlar tarafından Gaziantep maçında tribünlerin tamamen dolması, tepkilerin ise TFF ve MHK'ye yöneltilmesini vurguladı. Trabzonspor taraftarlarının bu çağrısı üzerine tribünlerin çok büyük bir bölümünün dolması beklenirken, şu ana kadar satışa sunulan biletlerin de önemli oranda tükendiği ifade edildi.

