Taraftarlar tek yürek

Trabzonspor'un Süper Lig'de 6. haftada yarın sahasında oynayacağı Gaziantep maçı öncesi hem kulüp yetkilileri hem de taraftarlar sosyal medya üzerinden organize olarak birliktelik çağrısında bulundu. Fenerbahçe ile oynanan maçta yaşanan hakem hataları sonrasında bu maçta birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapıldı.

BİLETLERE YOĞUN İLGİ

Bordo-mavili taraftarlar tarafından Gaziantep maçında tribünlerin tamamen dolması, tepkilerin ise TFF ve MHK'ye yöneltilmesini vurguladı. Trabzonspor taraftarlarının bu çağrısı üzerine tribünlerin çok büyük bir bölümünün dolması beklenirken, şu ana kadar satışa sunulan biletlerin de önemli oranda tükendiği ifade edildi.