8 geldi 17 gitti

Süper Lig'de transfer perdesi dün kapandı. Trabzonspor bir kez daha büyük bir değişime imza attı. Geçtiğimiz yaz döneminde 13 transfer yapan ve 27 oyuncu ile yollarını ayıran Karadeniz devi, bu kez daha küçük bir operasyona imza attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 06:51
Süper Lig'de transfer perdesi dün kapandı. Trabzonspor bir kez daha büyük bir değişime imza attı. Geçtiğimiz yaz döneminde 13 transfer yapan ve 27 oyuncu ile yollarını ayıran Karadeniz devi, bu kez daha küçük bir operasyona imza attı. Bu dönem 8 takviye yapıldı ve 17 futbolcuya veda edildi. Bu yıl hiç şüphesiz en büyük gelir kalemi bonuslarla 36 milyon euro'ya Galatasaray'a gönderilen Uğurcan Çakır oldu. Transfer ettiği iki futbolcuyu kiralayan (Muçi ve Onana) Fırtına, toplam 34.43 milyon euro'luk bir ödeneme gerçekleştirecek.

TAKIM İYİCE GENÇLEŞMİŞ DURUMDA

Takıma veda edenlerin toplam maliyeti 36.08 milyon euro. Gelenlerin yaş ortalaması 23.8. Gidenlerin ise 25.3. Yani takım bir taraftandan gençleştirilmiş durumda. En çok bonservis bedeli ödenen isim 5.67 milyon euro ile Paul Onuachu. Kiralama hariç ödenecek bonservis ücretleri 28.17 milyon euro. Kiralık olan Muçi (1 milyon euro) ve Andre Onana (5.265 milyon dolar). Toplam maliyet 34.43 milyon euro. Gelenler ve gidenler tablosunun tamamına bakıldığında Trabzonspor kulübü bu dönemi 6 milyon 930 bin euro karla kapatmış durumda.

KADRO DEĞERİ ARTTI: 99 MILYON

Karadeniz devinin bu dönem kadro değeri yapılan iki önemli transferle birlikte ciddi bir artış gösterdi. Bordo-mavili takımın kadro değeri Uğurcan Çakır, Mendy ve Cham'ın ayrılmasının ardından yaklaşık 25 milyon euro kaybederek 64 milyon euro seviyelerine düşmüştü. Ancak Andre Onana ve Ernest Muçi'nin gelmesiyle Trabzonspor'un kadro değeri 35 milyon euro artarak 99.65 milyon euro'ya yükseldi.

25 MİLYON EURO DEĞERİ VAR

Andre Onana'nın piyasa değeri 25 milyon euro, Muçi'nin ise 10 milyon euro. Ayrılan Uğurcan Çakır 9.5 milyon euro, Mendy 10 milyon euro ve Cham da 5.5 milyon euro'ydu.

LİGİN EN PAHALI ELDİVENİ

Onana, 25 milyon euro piyasa değeriyle Süper Lig'in en değerli kalecisi konumuna yükseldi. Onana'nın ardından, Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır 9.5 milyon euro değeriyle ikinci sırada yer aldı. Onana ligde de en değerli beşinci isim.

