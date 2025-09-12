CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Andre Onana: Burada olduğum için çok mutluyum

Trabzonspor'dan Andre Onana: Burada olduğum için çok mutluyum

Trabzonspor'un yeni transferi Andre Onana, bordo-mavili kulübün YouTube kanalına ropörtaj verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 11:05 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 12:29
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'dan Andre Onana: Burada olduğum için çok mutluyum

Trabzonspor'un yeni transferi Andre Onana, bordo-mavili kulübün YouTube kanalına verdiği ilk röportajında "Burada olmaktan çok mutluyum. Bunu mümkün kılan tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Trabzonspor'un yeni transferi Andre Onana, bordo-mavili kulübün YouTube kanalına ilk röportajını verdi. Kamerunlu kaleci, Trabzon'a gelişinde gördüğü coşkulu karşılama için teşekkür ederek, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bunu mümkün kılan tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Çünkü beni burada karşılama şekilleri harikaydı. Onlara gerçekten minnettarım ve aldığım karşılama çok sıcak oldu. Daha birkaç saat önce indiğim andan itibaren bunu hissettim. Burada olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

'SAHADA HER ŞEYİMİZİ VERECEĞİZ'

Şehir hakkında ilk izlenimlerini de paylaşan Onana, Trabzonspor'da forma giymiş eski oyuncu Marc Bartra ile konuştuğunu belirterek, "Burada daha önce oynamış bir oyuncuyla konuştum, Marc Bartra. Şehir hakkında çok olumlu şeyler söyledi. Uçaktan şehre bakıyordum, her şey harika görünüyordu. Ama tabii ki henüz şehir hakkında fazla bir şey bilmiyorum. Çok heyecanlıyım ve burada olmayı dört gözle bekliyorum. Sanki dünyanın son maçı gibi oynamalısın, biz de öyle yapacağız. Böyle maçlara alışığız. Burada olmaktan mutluyum. Sahada her şeyimizi vereceğiz ve biliyorum taraftarlarımız bizi destekledikçe daha da güçlü olacağız" diye konuştu.

Okan Buruk’tan stoper kararı!
F.Bahçe'de hedef 8 numara!
DİĞER
Galatasaray'da Mauro Icardi bilmecesi! Devre arasına kadar karar verilecek...
Gürsel Tekin'den kendisini linç eden CHP'lilere sert tepki: "Suç ortaklığını bozuyoruz"
Icardi’den G.Saray kararı!
İşte Tedesco’nun F.Bahçe'deki sistemi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manisa FK'nın genç yıldız adayı Galatasaray'da Manisa FK'nın genç yıldız adayı Galatasaray'da 11:33
Fernandez: Türkiye'nin şampiyonluğu sürpriz olmaz! Fernandez: Türkiye'nin şampiyonluğu sürpriz olmaz! 11:30
Transferin son gününde ayrılık! Transferin son gününde ayrılık! 11:17
Süper Lig’de 5. hafta heyecanı! Süper Lig’de 5. hafta heyecanı! 11:05
Okan Buruk’tan stoper kararı! Okan Buruk’tan stoper kararı! 10:51
Icardi’den G.Saray kararı! Icardi’den G.Saray kararı! 10:28
Daha Eski
İşte Tedesco’nun F.Bahçe'deki sistemi! İşte Tedesco’nun F.Bahçe'deki sistemi! 09:48
F.Bahçe'de hedef 8 numara! F.Bahçe'de hedef 8 numara! 09:38
Galatasaray Eyüpspor'a konuk olacak Galatasaray Eyüpspor'a konuk olacak 09:37
Ediz Gürel Dünya şampiyonunu yendi! Ediz Gürel Dünya şampiyonunu yendi! 09:32
Aslan'dan son gün bombası! Aslan'dan son gün bombası! 09:20
G.Saray'da Barış Alper gelişmesi! G.Saray'da Barış Alper gelişmesi! 09:13