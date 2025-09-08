CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Derbi mesaisi sürüyor

Derbi mesaisi sürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Derbi mesaisi sürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi. Bordo-mavililer 5'e 2 çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

TAKIM BUGÜN İZİNLİ OLACAK

Süper Lig'de 14 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor bugünü izinli geçirecek. Derbi hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren bordomavililer, çalışmalarına yarın kaldığı yerden devam edecek. Bu arada yarınki idmanda milli takımdan dönen oyuncuların da yer alması bekleniyor

