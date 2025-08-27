Mendy 15 milyon euro

İspanyol ekiplerinin markaja aldığı Batista Mendy için bordomavili yönetim 15 milyon euro talep ediyor. La Liga temsilcilerinden Sevilla, Espanyol ve Real Betis'in yakından ilgilendiği yıldız orta saha için kiralama teklifi de geldi. Yönetim 15 milyon euro'luk zorunlu satın alma olmadan buna sıcak bakmıyor. Kulübe henüz bu seviyede bir teklif ulaşmadı.