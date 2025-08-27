Geri adım atmayacağız

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün geçmişinde her zaman zafer ve direniş olduğunu söyledi. Doğan, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında 2010-2011 sezonuna da değindi. 2010-2011 sezonunun şampiyonunun bordo-mavililer olduğunu yineleyen Ertuğrul Doğan, yazısında şu ifadelere yer verdi: "Bu kulübün geçmişinde hem zafer hem direniş var. İkinci Lig şampiyonluğundan Süper Lig zaferlerine uzanan çizgi, sportif yükselişten ziyade Anadolu'nun kendine inanma sürecidir. Bu inanç en çok da 3 Temmuz sürecinde zirveye ulaştı. Trabzonspor, gerçeği savunmaktan hiç vazgeçmedi.

DİSİPLİN VE KARAKTER

Uluslararası spor hukuku o sezonu tüm açıklığıyla ortaya koydu, 2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor'dur. Bu artık iddianın ötesinde tescillenmiş bir durumdur. Ve biz bu gerçeğin taşıyıcısı olmaya devam edeceğiz. Sükunetle, kararlılıkla, geri adım atmadan. Fatih Tekke ile birlikte futbol anlayışımızı yeniden tanımlıyoruz. Kadronun omurgası korunurken hedefe uygun takviyeler yapılıyor. Plansız hamlelerle değil, tutarlı bir futbol stratejisiyle ilerliyoruz. Yeni sezonda sahada görülecek şey mücadeleyle beraber organize, disiplinli ve karakterli bir yapı olacaktır."

TARAFTARLARA DESTEK ÇAĞRISI

Yazısında bordo-mavili taraftarlara da çağrıda bulunan Doğan, "Trabzonspor, mali bağımsızlığını kazanma yolunda büyük mesafe kat etmiştir. Borç yükü azaltıldı, gelir modelleri çeşitlendi, kaynak kullanımı dengeye oturdu. Ancak her başarı ortak bir sorumlulukla mümkündür. Bu kulübün sadece sahadaki performansa değil, tribündeki desteğe de ihtiyacı var" şeklinde konuştu.