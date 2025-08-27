Duvar ördüler

Trabzonspor ligin ilk 3 haftasını gol yemeden tamamlarken bunda kaleci Uğurcan Çakır kadar takım savunması da etkili oldu. Bordo-mavililer, ikili mücadelelerde yüzde 53'lük bir başarı sağladı. Orta sahada görev yapan Okay Yokuşlu ile savunmanın bel kemiği olan Savic, yüzde 88'lik ikili mücadele kazanma oranıyla rakiplerine sahayı dar etti. Bu performans, Antalyaspor'un özellikle ikinci yarıdaki baskısını kırmada belirleyici oldu. Okay'ın savunmayı rahatlatan oyun anlayışı bordo-mavililerde önemli bir etkendi.