Hazırlıklar başladı

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'de firesiz yoluna devam eden Trabzonspor'da, pazar günü oynanacak olan Samsunspor mücadelesinin hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi. Bir günlük iznin ardından çalışmalar yarın devam edecek