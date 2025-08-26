Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bu sezon Süper Lig'de zirve yarışının içerisinde kalacağını gösteren Trabzonspor yoluna emin adımlarla ilerliyor. Takıma katılacak yeni isimlerin ardından gücüne güç katacak olan bordo-mavililer, 3 yıl sonra bir ilki başardı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Süper Lig'in ilk maçını gol yemeden kazanan Karadeniz Fırtınası, 39 yıl sonra bunu tekrarlamayı başardı. Averajla lider G.Saray'ın ardında yer alan Trabzonspor, lige gol yemeden başlamayı başaran tarihteki 3'üncü takım oldu.

2 PUAN ORTALAMASI

Kaptan Uğurcan Çakır'ın kalede gösterdiği başarılı performansın da bu istatistiklerde önemli bir payı bulunuyor. Ayrıca teknik direktör Fatih Tekke de başarısı ile dikkat çekiyor. Trabzonspor'un efsane teknik direktörleri Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı'nın ardından gol yemeden 3'te 3 yapan Fatih Tekke, aldığı galibiyetlerle bordo-mavili karilerindeki puan ortalamasını 2'ye çıkardı. Takımın başında 14 maça çıkan Tekke, 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik bir performans sergiledi.

AUGUSTO'YA TAM NOT

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Felipe Augusto sergilediği performansla büyük beğeni topluyor. Kasımpaşa mücadelesinde attığı golle 3 puanı getiren 21 yaşındaki futbolcu, Antalya filelerini sarsmış ancak gol ofsayt gereçeksiyle bayrağa takılmıştı.

HEDEF 4'TE 4

Tarihinin en iyi sezon başlangıçlarından birisini yapan Trabzonspor'da gözler Samsunspor ile oynanacak karşılaşmaya çevrilmiş durumda. Bordo-mavililer, Antalyaspor karşısında alınan galibiyetin hemen ardından, gelecek haftaki mücadeleyi işaret eden bir görsel paylaştı. Taraftarlar bu paylaşıma büyük bir ilgi gösterirken, bordo-mavililer 4'te 4 yaparak milli araya kayıpsız girmek istiyor.

SAVIC'TEN SİFTAH

Süper Lig'de önceki gün oynanan Antalyaspor mücadelesinde galibiyeti getiren golü kaydeden Stefan Savic, siftah yaptı. Atletico Madrid forması giydiği Nisan 2021'den bu yana ilk kez ligde gol sevinci yaşayan Savic, bordo-mavili formayla da açılışı yapmış oldu.