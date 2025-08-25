Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, sakin kalmaları gerektiğini aktardı. Fatih Tekke, "Maçın zor olacağını söyledim; oldu da... İyi oynadığımız bölümler var. Maçın son bölümünde oyunu bitirmeliyiz. Buralarda telaş yaparsak işimiz kolay değil. Biraz daha sakin kalmamız lazım" ifadelerini kullandı. Hakemlere değinen Tekke, "Normalde maçı yönetenlerle ilgili konuşan biri değilim. 2-3 haftadır hissettiğim şeyler var, hoşuma gitmiyor. Sadece koku. Sadece koku. Koku hoşuma gitmiyor" dedi.