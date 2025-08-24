Tim Jabol-Folcarelli'den galibiyet sözleri!

Trabzonspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tim Jabol-Folcarelli galibiyet için mutlu olduğunu ifade ederek, "Öncelikle daha iyi performans sergileyebileceğimiz bir maçtı bunu söyleyebilirim. Ama buna rağmen bir yerde kalabilmeyi başardık. Maçı gol yemeden bitirdik. Kolektif oyunumuzla beraber maçın sonunu getirebildik. Galibiyet ile buradan ayrıldığımız ve bu galibiyet serisini devam ettirdiğimiz için çok mutluyuz. Sezona dinamik şekilde galibiyet serisiyle başlamak gerçekten çok önemlidir. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. 3 puanla bu seriye devam etmek istiyoruz" dedi.

'KOLEKTİF BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ'

Takımın kolektif şekilde çalışarak daha da güçlendiğini kaydeden Folcarelli, "Yeni gelen arkadaşlarımızın kendilerini iyi hissedilmeleri ve bu süreci hızlı geçirebilmeleri için onları yardımcı olmaya çalışıyoruz. Takım performansı açısından daha güçlü performans sergileyebilmek için kolektif bir şekilde çalışıyoruz. Böylelikle daha güçlü oluyorsunuz. Bunu herkesin yapması gereken bir şey olarak düşünüyorum. Maçtan bir gün öncesinde bir şey hissetmiştim. Risk almak istemedim. Benim yerime oyuna girerek yüzde 100'ünü verebilecek bir takım arkadaşımın oyuna devam etmesini tercih ettim. Böylelikle takıma daha faydalı olabilecek olan biri oyuna girmiş oldu" şeklinde konuştu.

'İYİ BİR POTANSİYELİ VE KALİTESİ VAR'

Yeni transfer Inao Oulai hakkında konuşan Folcarelli, "Kendisini Fransa'dayken çok fazla tanıma şansı bulamadım. Çünkü benim oynadığım kulübün rakibi olan bir kulüpteydi. Onun burada olmasından dolayı mutluyum. İyi bir potansiyeli ve kalitesi var. Kolektif oyunun içerisinde iyi katkılar sağlayabileceğini ve kaliteyi artırabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.