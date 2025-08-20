Golcülerle 6 puan

Trendyol Süper Lig'in ilk 2 haftasında fırtına gibi esen Trabzonspor, golcü oyuncularının katkısıyla son dönemin en başarılı başlangıcını yaptı. Sezonun açılışında Papara Park'ta Kocaelispor'u, ikinci haftada ise deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, 6 puan toplayarak son 3 sezonun en iyi başlangıcını gerçekleştirdi. Bir yıllık Southampton macerasının ardından bonservisiyle yeniden Trabzon'a dönen Paul Onuachu, Kocaeli maçında ağları havalandırdı. Belçika ekibi Cercle Brugge'den transfer edilen 21 yaşındaki Brezilyalı Felipe Augusto ise Kasımpaşa deplasmanında galibiyeti getiren golü atarak 6 puanlık seriye Onuachu'yla damgasını vurdu.
