Okay: Pozisyon üretemedik!

Bordo-mavili takımın orta sahadaki yıldızı Okay Yokuşlu, Kasımpaşa mücadelesini ardından yaptığı açıklamada hücumda etkili olamadıklarını söyledi. Ancak oyun disiplinine bağlı kalarak galibiyete uzandıklarını belirten Okay, "Özellikle ilk yarıda iyi oynamadık. Ancak oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmadık. Mücadele ederek kazanmayı başardık. Rakibimiz bize iyi pres uyguladı ve pozisyon üretmekte güçlük çektik" ifadelerini kullandı.