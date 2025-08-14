Stadyum yenilendi

PAPARA Park bu sezon yenilen yüzüyle taraftarının karşısına çıktı. Bakım, yenileme ve modernizasyon çalışmaları ile altyapısı güçlendirildi. Stadyumun tüm tribünlerinde yüksek performanslı, dijital altyapıya sahip profesyonel bir ses sistemi kuruldu. Saha aydınlatması uluslararası FIFA Lighting Standard A seviyesine yükseltilerek, çok daha kaliteli bir ışıklandırma sağlandı. Tribünler ve dolaşım alanları LED sistemleriyle donatıldı. Ayrıca, ses sistemiyle entegre çalışan RGB LED otomasyon altyapısı sayesinde görsel şovlar da mümkün hale getirildi.