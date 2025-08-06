Marko Pjaca iddiası

Bordo mavililerin sol kanat transferi ile ilgili hemen her gün yeni bir isim ortaya atılıyor. Bu kez iddia, Nogomania sitesinden. Haberde Dinamo Zagreb'den ayrılan Marko Pjaca'yı Trabzonspor'a gidebileceği öne sürüldü. 30 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Abistan ekibi Al-Najma yerine Trabzonspor'u seçtiği belirtildi. Hırvat futbolcu, Dinamo Zagreb ile olan sözleşmesini yakın zamanda feshetmiş ve Suudi kulübü Al-Najma ile güçlü bir şekilde ilişkilendirilmişti. Pjaca, Dinamo ile geçen sezon 44 maça çıkıp dokuz gol attı.