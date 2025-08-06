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Haberler Trabzonspor Futbol felsefesi: Cesaret

Futbol felsefesi: Cesaret

Teknik direktör Fatih Tekke, bordo mavilileri yeni sezona hazırlarken, futbol felsefesini de oyuncularına aşılamaya devam ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
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Futbol felsefesi: Cesaret

Teknik direktör Fatih Tekke, bordo mavilileri yeni sezona hazırlarken, futbol felsefesini de oyuncularına aşılamaya devam ediyor. Deneyimli hoca, idmanlarda oyuncularıyla sık sık bir araya gelerek, hem takımın oyun anlayışını hem de beklentilerini aktarıyor. Bordo mavili hoca, Trabzonspor'u cesur ve atak bir futbol anlayışına büründürmeyi hedefliyor.

TAKIM BÜTÜNLÜĞÜ ÖNEMLİ

Fatih Tekke, oyuncularından sahada bir bütün gibi hareket etmelerini bekliyor. Savunmadan hücuma kadar her oyuncunun uyum içinde olmasını isteyen Tekke, takım bütünlüğünü öncelikli hedeflerinden biri olarak belirliyor. Antrenmanlarda bu vurguyu sürekli yapan deneyimli teknik adam, takımın her anında birlikte hareket ederek disiplinli bir oyun yapısı oluşturmayı amaçlıyor.

SONUÇ ODAKLI BİR FUTBOL

Tekke, sabır ve sonuç odaklı bir oyun anlayışını vurguluyor. Oynatmak istediği futbolun zaman alacağını bilen deneyimli teknik adam, bu süreçte futbolcularından kazanmaya odaklanmalarını istiyor. Her atakta sonuca gitmeyi hedefleyen Tekke, oyuncularından fırsatları değerlendirip oyunu lehlerine çevirmelerini bekliyor.

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