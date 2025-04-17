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U19'a 500 bin TL prim
Bu sezon Avrupa'da tarih yazan Trabzonspor U19 Takımı'nın 13 oyuncusu ile profesyonel sözleşme imzalayan yönetim, prim vaadinde bulundu. Futbolculara UEFA Gençlik Ligi'nin kazanılması durumunda 500'er bin TL prim verilecek. Trabzonspor U19 Takımı, 25 Nisan'da İsviçre'nin Nyon kentinde Avusturya'dan Salzburg ile yarı finalde karşılaşacak.
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