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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor U19'a 500 bin TL prim

U19'a 500 bin TL prim

Bu sezon Avrupa'da tarih yazan Trabzonspor U19 Takımı'nın 13 oyuncusu ile profesyonel sözleşme imzalayan yönetim, prim vaadinde bulundu. Futbolculara UEFA Gençlik Ligi'nin kazanılması durumunda 500'er bin TL prim verilecek. Trabzonspor U19 Takımı, 25 Nisan'da İsviçre'nin Nyon kentinde Avusturya'dan Salzburg ile yarı finalde karşılaşacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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U19'a 500 bin TL prim
Bu sezon Avrupa'da tarih yazan Trabzonspor U19 Takımı'nın 13 oyuncusu ile profesyonel sözleşme imzalayan yönetim, prim vaadinde bulundu. Futbolculara UEFA Gençlik Ligi'nin kazanılması durumunda 500'er bin TL prim verilecek. Trabzonspor U19 Takımı, 25 Nisan'da İsviçre'nin Nyon kentinde Avusturya'dan Salzburg ile yarı finalde karşılaşacak.
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