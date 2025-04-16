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Haberler Trabzonspor Puanları Papara’da topladı

Puanları Papara’da topladı

Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rize'yi 2-0 yenen Trabzonspor, sahasında başarılı bir performans sergiliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Puanları Papara’da topladı

Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rize'yi 2-0 yenen Trabzonspor, sahasında başarılı bir performans sergiliyor. Ligde Papara Park'ta 15 karşılaşmaya çıkan bordo-mavili takım, Çaykur Rize ile evindeki 9. galibiyetini elde etti. Bu periyotta 4 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Karadeniz devi, 2 kez ise mağlup oldu. 39 puanla 9. sırada yer alan Trabzonspor, iç sahada 31 puan ile 2.06 puan ortalaması tutturdu. Dış sahada ise 14 maçta 8 puan ile 0.57 puan ortalamasında kaldı.

21 MAÇTA 3 YENİLGİ

Karadenız devi, bu sezon Trendyol Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa'da toplam 21 iç saha karşılaşmanın 3'ünde mağlup oldu. Trabzon'da 13 karşılaşmayı kazanan Karadeniz devi, 5 müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

SAHASINDA DAHA GOLCÜ

Fırtına, bu sezon ligin 31. haftası sonunda 47 golün 34'ünü iç sahada kaydetti. İç sahada 15 maçta 2.26 gibi gol ortalaması ile maçlarını oynarken, deplasmanda 14 maçta 13 gol atarak 0.92 gol ortalamasında kaldı. Trabzonspor, bu sezon sahasında 13. haftadaki Adana Demirspor ile 19. haftadaki Antalyaspor maçlarını 5-0 kazanarak, son 5 sezondaki en farklı galibiyetlerine imza attı.

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