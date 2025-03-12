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Haberler Trabzonspor Güneş: Kan değişikliğine gittik

Güneş: Kan değişikliğine gittik

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Şenol Güneş, değişimin zorunluluk haline geldiğini belirtti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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Güneş: Kan değişikliğine gittik

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Şenol Güneş, değişimin zorunluluk haline geldiğini belirtti: "Hiçbir sorunlu oyuncumuz yok ama aldığımız sonuçlar, yeni dönemi başlatmak zorunda kıldı. Hepimiz üzüldük ve kan değişikliğine gittik. Fatih Tekke, Trabzonspor yönetiminin kararı, taraftarın ve bizim desteğimizle göreve getirmiş bulunuyoruz. Allah yolunu açık etsin."

İŞİNE KARIŞMAYACAĞIZ

Güneş, Tekke'ye tam destek vereceklerini ama teknik anlamda müdahale etmeyeceklerini söyledi: "Yeni bir dönem başlıyor. Hep destek, tam destek. Umarım sezon bittiğinde iyi ve Avrupa'ya gitmiş bir kadro olacak. Trabzonspor için 10 sene yatırım dönemi, iyi kararlar alınmalı. Bu kararlardan biri Fatih Hoca olmuştur. Trabzonspor'un yeni bir başarı elde etmesi gerekiyor. Bugüne kadar benimle çalışan herkese başarılar diliyorum. Fatih Hoca ve ekibine başarılar diliyorum. Teknik anlamda bütün yetki Fatih Hoca'nın. Bizden bir şey isterse, destek veririz. Onun dışında işine karışmayacağız."

ULUSLARARASI BİR KULÜP

Trabzonspor'un geleceğiyle ilgili konuşan Güneş, kulübün kurumsallaşması gerektiğini vurguladı: "Uluslararası bir kulüp olmak zorundayız. Kurumsal yapıyı yaza kadar belirleyeceğiz. Hiçbir unvan da beklemiyorum. Saha içerisinde olmayacağım. Fatih hoca istediği zaman konuşuruz. İstekleri olursa, yanındayım. Yarışan kadro, geleceğin takımı... Bunları yaptıktan sonra kim olur, bilmiyorum."

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