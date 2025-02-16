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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Uğurcan Çakır yansımaları devam ediyor! Beşiktaş maçında...

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır yansımaları devam ediyor! Beşiktaş maçında...

Trabzonspor'dan Beşiktaş maçında tepkiye maruz kalan Uğurcan Çakır'a destek açıklaması geldi. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 15:53 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 16:02
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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır yansımaları devam ediyor! Beşiktaş maçında...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Trabzonspor'da Kulüp Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kaleci Uğurcan Çakır'a yönelik tepkilerle ilgili açıklamada bulundu.

Ören, yaptığı yazılı açıklamada milli futbolcuya yapılan tezahüratların futbolun ruhuna aykırı olduğu gibi sportif rekabete de zarar verdiğini ifade etti.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Beşiktaş ile oynadığımız maçta takım kaptanımız Uğurcan Çakır'a daha maç başlamadan ve maç boyunca baskı altında bırakmak için tribünlerden söylenen yakışıksız sözler asla kabul edilemez. Daha etkili cezai yaptırımlar uygulanması adına TFF'yi göreve çağırıyoruz. Alınacak kararların yakın takipçisi olacağız."

Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır sitemi! Devamını Oku BUNU DA OKU

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