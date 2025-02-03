Rebrov’un gözü Fırtına’da

Batagov'u sezon başında; Sikan ve Zubkov'u da ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katan Trabzonspor, Ukrayna futbolunda ilgi topladı. Ukrayna Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Sergei Rebrov, bordomavili kulübü yakından izlemeye başladı. Ukrayna Milli Takımı'nın üç önemli isminin Fırtına'da yer almasının ardından Rebrov ve teknik ekibinin Trabzonspor'u izleyeceği öğrenildi. Sezon başından beri Batagov'un zaten izlendiği belirtilirken Sikan ve Zubkov'un da radarda tutulacağı aktarıldı. Sergei Rebrov'un Türkiye'ye gelerek Trabzonspor'un bir maçını da canlı olarak seyredeceği dile getirildi. Zubkov bu zamana kadar 37 kez Ukrayna Milli Takımı'nda oynarken Sikan 7 kez, Batagov da Paris 2024 Olimpiyatlarıyla beraber milli takıma dahil oldu.

Ukrayna'da gündem oldu

Trabzonspor'un Arseniy Batagov'dan sonra Danylo Sikan ve Oleksandr Zubkov'u da kadrosuna katmasından sonra Ukrayna basınında bordo-mavili takımın haberleri geniş yer tutmaya başladı. Ülke basınında Batagov ve Sikan gibi iki genç yıldızın ardından Zubkov'un da Trabzon'a gitmesi heyecan oluşturdu. Özellikle son gelen Zubkov hamlesi büyük yankı uyandırdı.