Trabzonspor Umut Bozok ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, forvet oyuncusu Umut Bozok ile yollarını ayırdığını açıkladı. Bordo-mavili kulüp, resmi duyurusunda Bozok'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Umut Bozok arasındaki 31.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İşte Trabzonspor'un açıklaması...