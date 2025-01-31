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Haberler Trabzonspor Her yerde zirvede olacağız

Her yerde zirvede olacağız

Trabzonspor Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Gözde Atasoy, Trabzonspor'un hem sahada hem ekonomide güçlü olacağını söyledi. Atasoy, "Dik bir duruşla kafa tutmaktır Trabzonsporlu olmak. Direnmektir, zor olanı seçmektir. Ve her zaman koşulsuz sevmektir. Trabzonsporlu olmak, ikinciliği başarı kabul etmeyen anlayışın Anadolu'dan yükselen en güçlü sesi olmaktır. Hem sahada, hem de ekonomik anlamda hep zirvede olmak için sağlam adımlarla yol alıyoruz" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Her yerde zirvede olacağız
Trabzonspor Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Gözde Atasoy, Trabzonspor'un hem sahada hem ekonomide güçlü olacağını söyledi. Atasoy, "Dik bir duruşla kafa tutmaktır Trabzonsporlu olmak. Direnmektir, zor olanı seçmektir. Ve her zaman koşulsuz sevmektir. Trabzonsporlu olmak, ikinciliği başarı kabul etmeyen anlayışın Anadolu'dan yükselen en güçlü sesi olmaktır. Hem sahada, hem de ekonomik anlamda hep zirvede olmak için sağlam adımlarla yol alıyoruz" dedi.
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