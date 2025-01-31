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Her yerde zirvede olacağız
Trabzonspor Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Gözde Atasoy, Trabzonspor'un hem sahada hem ekonomide güçlü olacağını söyledi. Atasoy, "Dik bir duruşla kafa tutmaktır Trabzonsporlu olmak. Direnmektir, zor olanı seçmektir. Ve her zaman koşulsuz sevmektir. Trabzonsporlu olmak, ikinciliği başarı kabul etmeyen anlayışın Anadolu'dan yükselen en güçlü sesi olmaktır. Hem sahada, hem de ekonomik anlamda hep zirvede olmak için sağlam adımlarla yol alıyoruz" dedi.
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