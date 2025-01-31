DİĞER
Banza varsa sorun yok
Trabzonspor'un, Süper Lig'de geride kalan 21 haftada oynadığı 20 müsabakada topladığı 25 puanın 15'ine doğrudan katkı sağlayan Simon Banza, yarın Kayseri karşısında da hücum hattındaki en önemli koz. 28 yaşındaki oyuncu, gol krallığı yarışında da 15 gollü Başakşehir'in Polonyalı oyuncusu Piatek'in ardından 13 golle ikinci sırada yer alıyor.
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.