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Mendy için 6 gün
Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, kadrosuna katmak istediği Batista Mendy için Trabzonspor'a sözlü olarak 10 milyon 500 bin euro'luk bir teklif yapmıştı. Ancak reddedilmişti. Fransız temsilcisi geride kalan haftada Monaco'ya da 3-2'lik skorla kaybedince küme düşme potasına girdi. Bu nedenle transferde daha saldırgan olması beklenen Rennes'in 25 yaşındaki orta saha için fiyat artırımına gitmesi bekleniyor. Fransa'da transfer sezonu 3 Şubat tarihinde sona eriyor.
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