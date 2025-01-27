Trabzonspor'dan geleceğe yatırım! Soumaila Diabate...

Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geleceğe yönelik yıldız adaylarını tarayan bordo-mavililerde gözlemcilerin radarına son olarak Soumaila Diabate girdi. Africafoot sitesinin özel haberine göre; 20 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu, Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg ile Trabzonspor'un ilgisini çekti. Sezon başında Avusturya'nın önemli kulübü Salzburg'dan aynı ülkenin takımı Blau Weiss Linz'e kiralanan Soumaila Diabate oyun tarzı ve fiziğiyle N'Golo Kante'ye benzetiliyor.

SALZBURG'DAN AYRILMAK İSTİYOR

Afrika basınında yer alan haberde geçtiğimiz yaz Rapid Wien'e giden vatandaşı Mamadou Sangare gibi Soumaïla Diabate'nin de forma şansı bulmakta zorlandığı Salzburg'dan ayrılabileceği ifade ediliyor. Transfermarkt verilerine göre 1 milyon euro piyasa değerine sahip olan Diabate'nin Salzburg ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç futbolcu şu anda kiralık olarak forma giydiği Avusturya Bundesliga ekibi Blau Weiss Linz'de 12 resmi maça çıktı.

N'GOLO KANTE'YE BENZİYOR

Defansıf orta saha olarak görev yapan Soumaila Diabate, tarz olarak dünyaca ünlü yıldız N'Golo Kante'ye benzetiliyor. Salzburg'un oyuncuyu transfer ederken scout raporlarına yansıyan analizlerde Diabate'nin dinamik bir futbolunun olduğu, sert oynamayı sevdiği ve bu nedenle Kante'ye benzetildiği ifade ediliyor.

DEFANSI KUVVETLİ

Bonservisi Avusturya'nın önemli ekibi Salzburg'da olan ancak aynı ülkeden Blau Weiss Linz'de kiralık oynayan Soumaila Diabate, defansif orta saha olarakgörev yapıyor. Defansif yönü kuvvetli olan 20 yaşındaki futbolcu Almanya'da birçok kulübün radarında duruyor. Genç futbolcunun orta sahada 6 numarada oynadığı kadar zaman zaman 8 numarada da şans bulabiliyor. Yıldız isim iki ayağını da kullanıyor.