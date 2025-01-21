Transfere başladık

TrabzonsporTeknik Direktörü Şenol Güneş, iyi yolda olduklarını söyledi. Maça iyi başladıklarını ve izleyen herkese keyif verdiklerini belirten Güneş, transfere de değindi. Bir isimle anlaştıklarını belirten Güneş, "Başkan çalışıyor. Bir tane oyuncumuz kesin, iki tane hamlemiz olacak. Alacağımız oyuncuları takviye olarak alacağız. 1-2 olmamız çok zor, önce 5. olmayı sonra 3. olmayı hedefleyeceğiz. Onun için oyuncuların skora bakmadan oynaması gerekiyor. Transfer olacak, acele etmeyin" ifadelerini kullandı.

PENALTI POZİSYONU YAŞANMAMALIYDI

Uğurcan Çakır'ın yaşadığı penaltı pozisyonuna da değinen Şenol Güneş, "İkinci yarının başındaki penaltı pozisyonu birtakım anlayışlarımızı yıktı, keşke öyle bir şey olmasaydı. Ambiyansın öyle olması doğru değil. Uğurcan aslında gitmezdi ama taraftar isteyince gitti. Banza'nın da dikkati dağıldı" diye konuştu.