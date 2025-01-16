Trabzonspor'dan transfer operasyonu! Stopere iki yeni aday

Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği ile stoper avına çıkan Trabzonspor, teklif yaptığı Adryelson'un Anderlecht takımına gitmesi, Krasnodar'da forma giyen Tormena'nın da maliyeti nedeniyle rotayı kuzeye çevirdi. Karadeniz devi, iki sene önce de gündeme gelen Bröndby forması giyen Frederik Alves için yeniden kolları sıvadı. 25 yaşındaki Brezilya asıllı Danimarkalı stoperin kulübüne ilk teklifi yapan bordo mavili yönetim, gelecek cevaba göre pazarlıklara hemen başlayacak.

1 SENELİK SÖZLEŞMESİ VAR

Kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri 2 milyon 500 bin euro olan 1.95 boyundaki kule, bu sezon 16 maçta oynadı. Alves'in scout ekibi tarafından uzun süredir takip edildiği öğrenildi. Danimarka doğumlu olan tecrübeli futbolcu, hem sağ hem de sol stoper mevkisinde görev alabiliyor. Hava toplarındaki hakimiyeti ve oyun kurma yeteneğiyle dikkat çeken oyuncu, kariyerinde İngiltere ve Danimarka'da forma giydi. Danimarka U21'de de ter döktü.

NORVEÇ DUVARI OLSEN

Alves için teklif sunan bordo mavililerin stoper için ilgilendiği diğer isim ise Andreas Hanche-Olsen. 27 yaşındaki Norveçli, Bundesliga'da Mainz forması giyiyor. Alman ekibi ile sözleşmesi 2026'da bitecek olan 1.85 boyundaki futbolcunun piyasa değeri 7 milyon euro. Trabzonspor yönetimi, bu futbolcuyu gerekirse kiralamak gerekirse de bonservisiyle satın alma yönünde plan yapıyor. Norveç Milli Takımı'nda 21 kez görev yapan Hanche Olsen, bu sezon Bundesliga'da 8 kez oynadı. Stoperin yanı sıra sağ ve sol bekte de görev yapabilmesi en büyük artılarından biri.