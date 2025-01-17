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Haberler Trabzonspor Trabzonspor’dan Frederik Alves hamlesi: Görüşmeler hız kazandı!

Trabzonspor’dan Frederik Alves hamlesi: Görüşmeler hız kazandı!

Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Trabzonspor, özellikle stoper bölgesine takviye yapmak için yoğun çaba harcıyor. Bu doğrultuda Danimarka’nın köklü kulüplerinden Brondby’de forma giyen 25 yaşındaki stoper Frederik Alves için resmi bir teklif yapıldı. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Trabzonspor’dan Frederik Alves hamlesi: Görüşmeler hız kazandı!

Fırtına devre arasındaki ilk transferini tamamlamak için yoğun bir mesai içerisinde. Orsic ve Bardhi ile yollarını ayırdıktan sonra yabancı kontenjanında iki boşluk açan Trabzonspor, stoper bölgesindeki transferlerde daha ciddi bir hareketlilik yaşıyor. Önceki gün Danimarka'nın köklü kulüplerinden Brondby'ye 25 yaşındaki stoper Frederik Alves için resmi teklifte bulunan Trabzonspor, pazarlıklara devam ediyor. Kulüpler arasındaki görüşmelerde bir mesafe kat edildiği öğrenilirken, Danimarkalı yıldızın da Fırtına hakkında bilgiler aldığı öğrenildi. Şu an yapılan transfer görüşmelerinde en olumlu gelişmelerin bu oyuncu üzerinde yaşandığı ancak henüz kulüplerin şartlar konusunda tam olarak da anlaşamadığı belirtildi.

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