Trabzonspor’dan Frederik Alves hamlesi: Görüşmeler hız kazandı!

Fırtına devre arasındaki ilk transferini tamamlamak için yoğun bir mesai içerisinde. Orsic ve Bardhi ile yollarını ayırdıktan sonra yabancı kontenjanında iki boşluk açan Trabzonspor, stoper bölgesindeki transferlerde daha ciddi bir hareketlilik yaşıyor. Önceki gün Danimarka'nın köklü kulüplerinden Brondby'ye 25 yaşındaki stoper Frederik Alves için resmi teklifte bulunan Trabzonspor, pazarlıklara devam ediyor. Kulüpler arasındaki görüşmelerde bir mesafe kat edildiği öğrenilirken, Danimarkalı yıldızın da Fırtına hakkında bilgiler aldığı öğrenildi. Şu an yapılan transfer görüşmelerinde en olumlu gelişmelerin bu oyuncu üzerinde yaşandığı ancak henüz kulüplerin şartlar konusunda tam olarak da anlaşamadığı belirtildi.