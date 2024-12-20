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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Wanderson sesleri! Brezilya basını duyurdu

Trabzonspor'da Wanderson sesleri! Brezilya basını duyurdu

Trabzonspor; Brezilya’nın Internacional takımında forma giyen Wanderson’u yakından takip ediyor. Her iki kanatta oynayabilen 30 yaşındaki yıldızın Avrupa’ya dönmek istediği vurgulanıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 06:50
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Trabzonspor'da Wanderson sesleri! Brezilya basını duyurdu

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Trabzonspor, ara transfer dönemi yaklaşırken hazırlıklarını hızlandırdı. Bordo mavililer, Teknik Direktör Şenol Güneş'in listesi doğrultusunda hareket ediyor. Fırtına'da Internacional forması giyen Wanderson ismi öne çıkıyor. Brezilya basınında çıkan haberlerde; Internacional ile Aralık 2025'te kontratı bitecek kanat oyuncusunun Avrupa'ya dönmek istediği vurgulandı. 30 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'un listesinde olduğu iddia edildi.

Brezilya'da tamamlanan sezonda Internacional formasıyla 43 maça çıkan Wanderson 5 gol atıp, 5 asist yaptı. Aynı zamanda Belçika pasaportu da olan deneyimli yıldız, Getefe, Salzburg, Krasnodar ve Belçika kulüplerinde forma giymişti. Yeniden Avrupa'da boy göstermek isteyen futbolcunun hem sağ kanat hem de sol kanatta oynayabiliyor olması da Trabzonspor'u cezbediyor. Brezilya'da sezonun tamamlanmasıyla transferle ilgili durumun ocakta netleşmesi bekleniyor.

KRASNODAR'DA PARLADI

Wanderson kariyerinde özellikle Rusya'daki performansıyla dikkat çekti. Krasnodar'da 2017-2021 yılları arasında 130 maçta 16 gol attı, 21 gol pası verdi.

İSTİKRARI YAKALADI

2022'den beri Internacional'de oynayan Wanderson, istikrarlı bir görüntü çizdi. Brezilya Serie A ekibiyle 136 maça çıkan deneyimli yıldız 20 gol attı ve 18 asist yaptı.

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