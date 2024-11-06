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Haberler Trabzonspor

Doğan harekete geçti

Başkan Ertuğrul Doğan, bu hafta bizzat Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşecek ve sezon başından bu yana yapılan hakem hatalarıyla ilgili rahatsızlığını belirtecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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Doğan harekete geçti

Fenerbahçe ile oynanan dev maçta futboldan çok hakem kararlarının konuşulması gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Trabzonspor cephesinden de tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Başkan Ertuğrul Doğan, bu hafta bizzat Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşecek ve sezon başından bu yana yapılan hakem hatalarıyla ilgili rahatsızlığını belirtecek.

GÖRSEL SUNUM HAZIRLIĞI

Trabzonspor, sezon başından beri aleyhine yapılan hakem hatalarıyla ilgili görsel bir sunum hazırlıyor. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile bire bir görüşme talep eden Doğan'ın ayrıca bir basın toplantısı da düzenleyerek TFF'den taleplerini kamuoyuna da duyurucağı belirtildi.

"HAKSIZLIKLARI KINIYORUZ"

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Trabzonspor'un uğradığı haksızlıklara yaptığı basın açıklaması ile tepki gösterdi. Başkan Ergan, "Dünyanın en büyük şehir takımlarından biri ve her Trabzonlu için de adeta bir kimlik olan Trabzonspor'umuza karşı son zamanlarda yapılan haksızlıkları şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

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