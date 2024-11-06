Derbizede Fırtına

Fenerbahçe'ye son dakika golüyle 3-2 mağlup olan Trabzonspor'un son dönemdeki derbi fobisi devam etti. Bordo- mavililer, oynadığı 5 derbiden sadece 1 puan çıkarabildi. Bu sezon Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan ve Fenerbahçe'ye ise 3-2 kaybeden Fırtına, geçen sezon Papara Park'ta G.Saray'a 5-1, F.Bahçe'ye 3-2 kaybederken, Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 yenilmişti. Trabzonspor, söz konusu periyotta fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde ise 14 gol gördü.

YENİLMEZLİĞİNİ SÜRDÜREMEDİ

En son geçen sezon 4 Mayıs'ta Samsunspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Trabzonspor, Göztepe maçında aldığı sonuçla 175 gün sonra kaybederek yenilmezlik serisini bitirdi. Bordo-mavililer, daha sonra da Fenerbahçe'ye kaybederek iç sahada da 205 gün sonra mağlup olarak kendi evindeki yenilmezlik serisini de devam ettiremedi.

BERABERLİĞE ABONE

Bordo mavililer, ligdeki ilk 10 maçında 6 beraberlik alarak en fazla beraberlik alan iki takımdan biri oldu. Kayserispor ile birlikte aynı ünvanı taşıyan bordo-mavili takım söz konusu beraberliklerle üst basamaklara tırmanışa önemli bir set çekti.