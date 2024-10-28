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Yerel basın tepkili
Deplasmanda Göztepe'ye mağlup olan bordo-mavililer ilk yenilgisini alırken ortaya konan futbol tepki çekti. Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler; Trabzonspor'un Göztepe karşısında aldığı mağlubiyeti tepki içerikli başlıklarla yorumladı. Gazeteler şu başlıkları attı: Sonnokta: Bu forma size ağır geliyor, Taka: İzmir'de kayıp fırtına, Günebakış: Ruhsuzlar ve Karadeniz: Hepinize yazıklar olsun.
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