Trabzonspor 1-0 Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor konuk ettiği Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Fırtına'nın galibiyeti getiren golünü 90+1. dakikada Edin Visca kaydetti.

Trabzonspor puanını 12 yaptı.

Başakşehir ise 14 puanda kaldı.

Trabzonspor 10. haftada Göztepe'ye konuk olurken Başakşehir ise Eyüpspor'u ağırlayacak.

ŞENOL GÜNEŞ'İN 1000. RESMİ MAÇI

Trabzonspor'da Şenol Güneş, RAMS Başakşehir ile oynanan maçla birlikte teknik direktörlük kariyerindeki 1000. resmi maça çıktı.

Güneş, teknik direktörlük kariyerinde Türkiye'de 7, Güney Kore'de 1 takım çalıştırırken, 2 dönem de A Milli Takım'ın başında görev yaptı.

Trabzonspor Kulübü de maç öncesi sosyal medya hesaplarından, "Bir Güneş binlerce ışık saçar! Teknik direktörlük kariyerinde 1000. maçına çıkan ve Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane teknik direktörümüz Şenol Güneş'i tebrik ediyoruz." paylaşımını yaptı.

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Papara Park'ın büyük bölümünde boşluklar gözlendi.