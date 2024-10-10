Trabzonspor'da hesaplar tutmadı!

Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik alan Trabzonspor, 9 puan ile 10. sırada bulunuyor. Abdullah Avcı'nın ayrılmasından sonra 5'inci kez Karadeniz devinin başına geçen Şenol Güneş daha önceki 4 dönemindeki çıkışı bu kez yakalayamadı. 11 yıl sonra yuvasına geri dönen tecrübeli hocanın işbaşı yapması, taraftarlar ve camiada büyük bir heyecan oluşturmuştu. Özellikle geçmiş dönemlerde geldikten sonra yakaladığı çıkış ve disiplinli futbol anlayışı, bu sezon için de yüksek beklentilere yol açmıştı. Ancak alınan sonuçlar beklentilerin altında kaldı. Güneş, bu sezon başında geldiği Fırtına'da ise çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Yenilmeyen Güneş, 7 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.

GÜNEŞ'İN ÖNCEKİ DÖNEMLERİ

1988-89 sezonunda 4. haftadan sonra takımın başına geçen Şenol Güneş, ilk 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Attığı 11 gole karşılık ise kalesinde 3 gol görmüştü.

1993-94 sezonunda takımın başına 2. kez gelen teknik direktör Şenol Güneş, benzer bir performans ortaya koydu. Söz konusu dönemde yine takımın başına 4. haftadan sonra gelen tecrübeli teknik adam 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Attığı 5 gole karşılık ise kalesinde 5 gol gördü.

2004-05 sezonunda ise 17. haftadan sonra gelen Şenol Güneş, 5 maçta 5 galibiyet elde etmişti. Attığı 11 gole karşılık ise kalesinde 1 gol görmüştü. Muhteşem bir başlangıç yapmıştı.

2009-2010 sezonunda ise 14. haftadan sonra gelen tecrübeli teknik adam söz konusu dönemde ise takımın başında çıktığı ilk 5 maçta 4 galibiyet aldı ve 1 mağlubiyet yaşadı. Rakip filelere attığı 9 gole karşılık ise kalesinde 3 gol görmüştü.

YOĞUN MESAİ HARCIYOR

Henüz Süper Lig'in başlarında sakatlık sorunu ile boğuşan Trabzonspor'da yaşanan sıkıntılı sürecin atlatılması için Şenol Güneş yoğun mesai harcıyor. Her türlü olumsuzluğa rağmen süreci en iyi şekilde yönetmeye çalışan tecrübeli hoca, Fırtına'yı yeniden ayağa kaldırmakta kararlı görünüyor.

Milli ara sonrası Trabzonspor'un önünde oynayacağı maçlar Şenol Güneş ve ekibi için büyük bir önem taşıyor. Takımın toparlanması ve istenen galibiyetlerin alınması, hem oyuncuların moralini yükseltme hem de camiadaki olumsuz havayı dağıtması açısında ciddi bir sınav niteliğinde olacak