Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan devrimi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, adını kulübün tarihe altın harflerle yazdırdı. 2018'de kulüpte göreve başlayan, şampiyonluk döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüten Doğan, 26 Mart 2023'te başkanlık koltuğuna oturdu. Başkan yardımcısıyken kulübe birçok kez kasa kolaylığı sağlayan, her sıkışıklıkta elini hemen cebine atan Doğan, başkan seçildikten sonra çok kısa bir sürede ekonomik anlamda devrim denecek işleri başardı. Ekonomik anlamda kulübü çok zor bir durumda devralan başkan, 8 Ağustos 2023'te ilk bombasını patlattı. Doğan, Trabzonspor, stadyum isim sponsorluğu için Papara ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

300 MİLYON TL İLE REKOR

Bordo-mavililer bu anlaşmadan yıllık ortalama 300 milyon TL, toplamda da 1.5 milyar TL gibi bir rakamı kasasına koydu. Bu rakam tarihe geçti. Bu anlaşmayla Trabzonspor, 4 büyük arasında stat isim sponsorluğundan en çok kazanan kulüp oldu. Ardından daha büyük bir başarı geldi. 4 büyük takım, 2020 yılında Bankalar Birliği ile 10 yıllık anlaşma yapmıştı. Önce Galatasaray bu anlaşmadan çıkmak için harekete geçti. Ancak Bankalar Birliği'nden çıkmayı başaran da Başkan Ertuğrul Doğan'ın önderliğinde Trabzonspor oldu. Doğan bu adımla da tarihe geçti. Fırtına son 1.5 yılda bankalara faizlerle 2.1 milyar TL ödeme yaptı.

TAM 4 MİLYAR TL'LIK FAİZ

Bankalar Birliği'nden çıkan Fırtına yıllık 700 milyon TL, toplamda 4 milyar TL faiz yükünden kurtuldu. Ayrıca İstanbul'daki Kartal arazisinin 30 yıllık nitelikli irtifak hakkı geçen ay itibarıyla Trabzonspor'a verilmişti. Doğan bunu da başardı ve burada yapılacak olan alışveriş merkezinden 4 milyar TL gelir bekleniyor. Ayrıca Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin yanındaki arazi kulübe kazandırıldı. 9 milyar TL'lik gelir sağlayan ve bunun 8 milyar TL'sini karşılıksız bulan Doğan, hayali olan borçsuz bir Trabzonspor için artık geri sayıma geçti. Doğan, kulübün ekonomik bağımsızlığını sağlayarak Trabzon'un efsaneleri arasına girmiş olacak.

ÜÇ BÜYÜKLER YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Trabzonspor'un Bankalar Birliği'nden çıkış kararı, Türk futbolunda büyük yankı uyandırırken, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın bu gelişmeyi yakından takip ettiği öğrenildi. İstanbul'un üç büyük kulübü, Trabzonspor'un bu hamlesini hem mali açıdan hem de kulüpler arasındaki rekabet dengeleri bakımından incelemeye aldı. Özellikle ezeli rakipler Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş büyük borç yükleri altında oldukları için Trabzonspor'un bu hamlesinin, gelecekte benzer bir yol izleyip izleyemeyecekleri açısından önemli olacağını değerlendiriyor.