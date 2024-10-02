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Haberler Trabzonspor

Başkan Ertuğrul Doğan'ın tarihi adımları

Türkiye'deki en yüksek stat sponsorluk anlaşmasını yaptı Trabzonspor, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkan ilk kulüp oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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Başkan Ertuğrul Doğan'ın tarihi adımları

Türkiye'deki en yüksek stat sponsorluk anlaşmasını yaptı Trabzonspor, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkan ilk kulüp oldu Kartal arazisini 30 yıllığına yeniden bordo-mavili kulübe kazandırdı Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki 42 dönüm araziyi kulübe kazandırdı 9 milyar TL'lik gelir sağladı, hem de bunun 8 milyar TL'si karşılıksız Hemen her fırsatta kasa kolaylığı sağladı, elini anında cebine attı Hayali olan 'Borçsuz Trabzonspor'u gerçekleştirmek için geri sayıma geçti

4 BÜYÜKLER STAT SPONSORLUĞUNDAN NE KADAR KAZANIYOR

Trabzonspor – Papara yıllık 300 milyon TL Fenerbahçe – Ülker yıllık 240 milyon TL Beşiktaş – Tüpraş yıllık 230 milyon TL Galatasaray – Rams 210 milyon TL

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