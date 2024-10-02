Devamı gelmeli

Trabzonspor üst üste aldığı 5 beraberliğin ardından Konyaspor galibiyetiyle rahat bir nefes almıştı. Teknik direktör Şenol Güneş ise uzun bir aradan sonra bu galibiyetin üzerine oyuncularına bir gün izin verdi. Tecrübeli teknik adam Hatayspor sınavı öncesi de oyuncularını galibiyete motive ederek, "Bu maçı kazanırsak birçok şey daha olumlu ve keyifli şekilde devam edecek. Sonra milli arada enerjimizi depolayacağız. Şu an çok hızlı ilerliyoruz ve bunu devam ettirmeliyiz, kazanma alışkanlığı yakalamalıyız" diye konuştu.

BASKILI VE TEMPOLU FUTBOL

Oyuncularla bu süreçte bire bir görüşmeler yapacak olan tecrübeli teknik adam, hala adaptasyon sorunu yaşayan veya oyun planına ayak uydurmakta zorlanan isimlerle de özel ilgilenecek. Sakatların çokluğu nedeniyle kadroda köklü bir değişiklik yapmayı düşünmeyen Güneş, orta sahadaki oyunu daha da geliştirmeye ve ön alan baskısını artırmaya çalışacak. Son galibiyetin ardından kazanmalarına rağmen oyun olarak coşkulu olmadıklarını söyleyen Güneş, ana oyun planındaki baskılı ve tempolu futbolu Hatay maçında sergilemek istiyor.

BİLİM MERKEZİNE GİTTİ

Teknik direktör Şenol Güneş, Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri Merkezini ziyaret etti. Merkezin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Güneş, iş adamı Naci Orhan ve beraberindekilerle bir araya geldi. Orhan ve yetkililerle merkezi gezen Güneş, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Günün anısına Orhan, Güneş'e hediye takdim etti.

Güneş, TSYD'yi ağırladı TSYD Trabzon Şubesi, teknik direktör Şenol Güneş'e ziyarette bulundu. TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, Şenol Güneş'e yeni görevinde başarı dileklerini ilettiler. Teknik Direktör Şenol Güneş de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İLAÇ GİBİ GELEN ZAFER

Konyaspor'u 3-2 yenen ve bu sezonki ilk galibiyetini alan Trabzonspor'da moraller biraz olsun düzeldi. Üzerindeki karabulutları dağıtan ve taraftarlarının gönlünü alan Fırtına, öz güven tazeledi. Göreve geldiğinden bu yana takımı toparlama adına gecesini gündüzüne katan Şenol Güneş, alınan galibiyete en çok sevinen isim oldu. Güneş, güzel günler için bu galibiyetin herkese çok iyi geleceğini ifade ediyor.

RAKİP DEFANSLARIN DENGESİNİ BOZUYOR

Fiziksel gücü, hava toplarındaki etkinliği ve yaptığı koşularla Trabzonspor'un hücum gücüne ciddi bir katkı sağlayan Banza, rakip savunmaların dengesini bozan oyun tarzıyla dikkat çekiyor. Şenol Güneş'in hücumdaki lideri olma yolunda ilerleyen 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon oynayacağı maçlarda kritik bir rol alacak. Güneş'in taktiksel planlarında Banza'nın golcü kimliğinin yanı sıra takım oyununa katkı vermesi de önemli bir yer tutuyor.

Fazlasıyla memnun etti BANZA, Konyaspor maçında 5 şut çekti, 12 hava mücadelesinin 6'sını kazandı. Teknik direktör Şenol Güneş'in, Banza'nın hücumdaki katkısından çok memnun olduğu öğrenildi.

TAKIMIN HÜCUM GÜCÜNE KATKI YAPTI

Banza'nın Konyaspor karşısında sergilediği performans, Trabzonspor taraftarlarından da büyük beğeni topladı. Sosyal medyada 1.89 boyundaki forvetin takımının hücum hattındaki en önemli ismi olduğu dile getirildi. Biri penaltıdan olmak üzere 2 gole imza atan Banza, ilerleyen haftalarda için umut verdi.