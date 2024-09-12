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Beşiktaş'a hazırım
Fırtına'nın yeni transferi Simon Bokote Banza, Trabzon'a geldi. 28 yaşındaki Kongolu forvet, "Trabzonspor'un bana yoğun bir ilgisi vardı. Gelmek için ben de kararlıydım. Transplantasyonun hak ettiği yerde, yani Türkiye liginin en üst sıralarında olabilmesi için ben de gollerimle katkıda bulunmak istiyorum" ifadesini kullandı. Trabzonspor'da 99 numaralı formayı giyeceğini anlatan Banza, Süper Lig'de hafta sonunda Beşiktaş ile yapılacak maça hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
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