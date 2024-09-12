  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor

Beşiktaş'a hazırım

Fırtına'nın yeni transferi Simon Bokote Banza, Trabzon'a geldi. 28 yaşındaki Kongolu forvet, "Trabzonspor'un bana yoğun bir ilgisi vardı. Gelmek için ben de kararlıydım. Transplantasyonun hak ettiği yerde, yani Türkiye liginin en üst sıralarında olabilmesi için ben de gollerimle katkıda bulunmak istiyorum" ifadesini kullandı. Trabzonspor'da 99 numaralı formayı giyeceğini anlatan Banza, Süper Lig'de hafta sonunda Beşiktaş ile yapılacak maça hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'a hazırım
Fırtına'nın yeni transferi Simon Bokote Banza, Trabzon'a geldi. 28 yaşındaki Kongolu forvet, "Trabzonspor'un bana yoğun bir ilgisi vardı. Gelmek için ben de kararlıydım. Transplantasyonun hak ettiği yerde, yani Türkiye liginin en üst sıralarında olabilmesi için ben de gollerimle katkıda bulunmak istiyorum" ifadesini kullandı. Trabzonspor'da 99 numaralı formayı giyeceğini anlatan Banza, Süper Lig'de hafta sonunda Beşiktaş ile yapılacak maça hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Eski F.Bahçeli geliyor
F.Bahçe'ye Juve'den bir yıldız daha!
DİĞER
Özcan Deniz'in aile kavgası emlakçılara yaradı! Ailesi için aldığı siteye ne olacak?
Yüksel Güran ve Salim Güran'ın ilişkisi mi var? İtirafçı nasıl yakalandı?
Medina F.Bahçe için dev teklifi reddetmiş!
G.Saray'dan orta saha harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Ebimbe için gemileri yaktı! G.Saray Ebimbe için gemileri yaktı! 00:11
G.Saray'da sürpriz ayrılık! G.Saray'da sürpriz ayrılık! 00:11
Arda Güler'den EA FC puanına tepki! Arda Güler'den EA FC puanına tepki! 00:11
Uşakspor farklı turladı! Uşakspor farklı turladı! 00:11
Erdoğan, Beşiktaş'ı kabul etti! Erdoğan, Beşiktaş'ı kabul etti! 00:11
Kırıkkale FK 90+'da turladı! İşte maçın golleri Kırıkkale FK 90+'da turladı! İşte maçın golleri 00:11
Daha Eski
Cicaldau'nun bonservis bedeli belli oldu! Cicaldau'nun bonservis bedeli belli oldu! 00:11
Trabzonspor Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Trabzonspor Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! 00:11
Cherki'den G.Saray'a yanıt! Cherki'den G.Saray'a yanıt! 00:11
Doğan: Osimhen Trabzonspor'a önerildi! Doğan: Osimhen Trabzonspor'a önerildi! 00:11
Beşiktaş'ta flaş Sadio Mane gelişmesi! Beşiktaş'ta flaş Sadio Mane gelişmesi! 00:11
F.Bahçe'ye gençlik aşısı! F.Bahçe'ye gençlik aşısı! 00:11