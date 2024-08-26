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Trabzonspor, St. Gallen maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Trabzonspor, Konferans Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü sahasında St. Gallen ile yapacağı maçın hazırlıklarına sürdürdü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 23:17
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Trabzonspor, St. Gallen maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan akşam antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve sürat çalışması yapıldı.

Dar alanda oyun çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla St. Gallen maçı hazırlıklarına devam edecek.

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