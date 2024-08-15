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Onuachu mesaisi

Trabzonspor'da Paul Onuachu için çalışmalar sürüyor. Southampton'ın CEO'su Rasmus Ankersen'in aynı zamanda Göztepe'de de başkanlık yapması bu görüşmelerde etkili oldu. Bordo mavililerin Southampton'dan istediği Onuachu için Göztepe'ye takasta Umut Bozok ve Fountas'ı teklif ettiği aktarıldı. Ayrıca 7 milyon euroya yakın bir bonservis sunulduğu ifade edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Onuachu mesaisi
Trabzonspor'da Paul Onuachu için çalışmalar sürüyor. Southampton'ın CEO'su Rasmus Ankersen'in aynı zamanda Göztepe'de de başkanlık yapması bu görüşmelerde etkili oldu. Bordo mavililerin Southampton'dan istediği Onuachu için Göztepe'ye takasta Umut Bozok ve Fountas'ı teklif ettiği aktarıldı. Ayrıca 7 milyon euroya yakın bir bonservis sunulduğu ifade edildi.
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