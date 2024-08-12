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Trabzonspor'da Rapid Wien hazırlıkları başladı!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Trabzonspor, Rapid Wien ile 15 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 13:47
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Trabzonspor'da Rapid Wien hazırlıkları başladı!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla 15 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dün Net Global Sivasspor ile oynanan Trendyol Süper Lig 1. hafta maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ve geniş alanda oyun çalışması yaptı.

Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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