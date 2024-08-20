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Trabzonspor'un St. Gallen maçı hazırlıkları sürüyor!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynayacağı St. Gallen maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 21:33
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Trabzonspor'un St. Gallen maçı hazırlıkları sürüyor!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı play-off turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapıldı.

Geniş alanda oyunla devam eden idman, sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.

Zürih'e yarın saat 10.10'da hareket edecek bordo-mavili takım, Kybunpark'ta TSİ 20.00'de yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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