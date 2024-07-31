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Elde kaldılar

Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen Umut Bozok, Gomez, Teklic ve Fountas'ın geleceğinin belirsizliği devam ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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Elde kaldılar

Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen Umut Bozok, Gomez, Teklic ve Fountas'ın geleceğinin belirsizliği devam ediyor.

UMUT BOZOK

Büyük umutlarla gelen fakat bekleneni veremeyen tecrübeli forvet ideal teklif gelmesi halinde düşünülmüyor. Bozok için Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum teklif yapsa da oyuncu buna sıcak bakmamıştı

MAXI GOMEZ

Yönetım, Uruguaylı forvetten takım bulmasını istemişti. Fakat, menajeri bonservissiz ayrılmasını talep etmiş yönetim bu teklife sıcak bakmamıştı. Bu konuda şu ana kadar herhangi bir gelişme yaşanmadı

TONIO TEKLIC

Yolların ayrılması beklenen Hırvat 10 numara herhangi bir teklif getirmedi. Bordo-mavililer, 24 yaşındaki futbolcu ile tekrardan bir görüşme sağlayacak. Gerekirse sözleşmesi tek taraflı feshedilebilir

TAXIARCHIS FOUNTAS

Fountas, Ruzomberok maçının kamp kadrosunda yer bulamayınca, bu gelişmenin ardından, bazı Süper Lig ekipleri oyuncuyu transfer etmek için devreye girdi. Özellikle Gaziantep FK, Yunan kanat için istekli

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