Trabzonspor Macaristan'da hazırlıklarını sürdürüyor

Antrenmana milli oyuncular Uğurcan Çakır, Denis Draguş, Thomas Meunier, Poyraz Efe Yıldırım, sakatlığı süren Hüseyin Türkmen ile Abdurrahman Bayram katılmadı.

Antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ve dar alanda oyun ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

UĞURCAN TRABZON'DA KATILACAK

Trabzonspor'un milli oyuncusu Uğurcan Çakır, kampta yer almayacak.

Milli oyunculardan Denis Draguş'un 12 Temmuz'da Macaristan kampına dahil olacağı belirtilirken kaptan Uğurcan, Tomas Meunier ve Poyraz Efe Yıldırım'ın Trabzon'da takıma katılacağı aktarıldı.

Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.