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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklama! "Bir daha bu formayı giyemez"

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Doğan, mail atarak bordo-mavili kulüpten ayrılan Thomas Meunier ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 14:04 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 14:09
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklama! "Bir daha bu formayı giyemez"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"MEUNIER BİR DAHA TRABZONSPOR FORMASINI GİYEMEZ"

Thomas Meunier'in takımdan ayrılış süreciyle ilgili konuşan Doğan, "Meunier ilk geldiğinde bazı sıkıntılarını anlattı. Ailesi ile alakalı özel bir durumdu ve o maddeyi koyduk. Bize bilgi vermesi gerekiyordu. Kendisi ile lig bitince konuştuk ve bize kalacağını söyledi yazılı olarak. Olaydan bir gün öncesine kadar hocamızla oyun planını konuştu. Sonra bize mail attı ve ayrıldığını söyledi. Bu bir yanlıştır bunun üzerine gideceğiz ve tüm davaları açtık. Alacak kulüp sağlık kontrolünü iptal etti ve bize ulaşmaya çalıştı. Ama bir daha bu formayı giyemez." ifadelerini kullandı.

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