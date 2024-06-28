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Yaremchuk hazır kıta

Ukrayna EURO 2024’ten elendi, 28 yaşındaki forvetin Trabzonspor’a gelmesinin önünde engel kalmadı. Yaremchuk, Fırtına’ya yeşil ışığı yaktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 06:50
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Yaremchuk hazır kıta

Onuachu'yu bekleyen yönetim, Yaremchuk ile de ilgileniyor. Başkan Ertuğrul Doğan'ın 'İki forvet alabiliriz' demesi sonrası gözler Ukraynalı golcüye döndü. 28 yaşındaki ve 1.91 boyundaki kule, geçtiğimiz sezonu İspanya La Liga ekibi Valencia'da kiralık geçirdi, 25 maçta 3 kez ağları sarstı. Tecrübeli futbolcunun bonservisi ise Club Brugge'da. Gent, Benfica, Kiev, Brugge ve Valencia'da forma giyen Yaremchuk, en parlak dönemini 2017-21 arasında Gent'te yaşadı (152 maç- 61 gol ve 18 asist). 2021'de 17 milyon euro'ya Benfica'ya imza attı. Ukrayna Milli Takımı EURO 2024'ten elendi, Roman Yaremchuk'un önünde engel kalmadı.

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Ukrayna formasını 53 maçta giyen Roman Yaremchuk, 16 gol attı. Kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında bitecek 28 yaşındaki forvetin piyasa değeri 3.5 milyon euro.

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