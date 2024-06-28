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Ozan imzayı attı

3+1 yıllık anlaşmaya dün imza atan 29 yaşındaki orta saha, “Trabzonspor’a katkı yapmak için geldim. Çok heyecanlıyım. Bir an önce başlamak istiyorum” dedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 06:50
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Ozan imzayı attı

Fırtına, Ozan Tufan'a imza attırdı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dün düzenlenen törende 29 yaşındaki futbolcu 3+1 yıllık imza attı. Ozan, Başkan Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı'ya, ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Trabzonspor'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Tufan, şunları kaydetti: "Taraftarımızın yaptığı karşılama beni çok mutlu etti. Trabzonspor'un başarıya gideceğine inanıyorum ve ben de en iyi şekilde, en iyi performansımla katkı vermeye çalışacağım. Şimdiden çok heyecanlıyım, bir an önce başlamak istiyorum."

Ozan Tufan'ın Trabzonspor'da giyeceği forma numarası da belli oldu. Milli futbolcu, 11 numaralı formayı terletecek.

MALİYETİ AÇIKLANDI

Fırtına, Ozan Tufan'ı Hull City'den 2 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını ve 29 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Anlaşmaya göre Ozan'a 2024-25 sezonunda 46.037.500 TL, 2025-26'da 51.075.000 TL, 2026-27'de 56.112.500 TL ve opsiyon kullanılırsa 2027-28'de 61.150.000 TL garanti ücret ödeneceği resmen duyuruldu.

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