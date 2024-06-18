Nwakaeme sevinci

Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk resmi transferini eski yıldızı Anthony Nwakaeme ile yaptı. Bordo-mavililer, 35 yaşındaki Nijeryalı oyuncu ile 1+1 yıllık bir anlaşma imzaladı. Nwakaeme'nin performansına bağlı olarak opsiyon maddesi devreye girecek ve oyuncunun yaklaşık 1.5 milyon euro kazanması bekleniyor. Bay Beyin'in Karadeniz devine dönmesi taraftarlar arasında büyük sevinç yarattı. Tecrübeli oyuncu, transferinin gerçekleşmesinde emeği bulunan Başkan Ertuğrul Doğan ve kulüp yönetimine teşekkürlerini iletti.

borçluyum FIRTINA ile çıktığı 49 maçta 33 gol ve 11 asistle patlama yaptıktan sonra Leipzig'e giden Sörloth, Trabzonspor'a borçlu olduğunu söyledi. 28 yaşındaki Norveçli forvet, "Bir şeyler başarabildiysem bu Trabzonspor sayesindedir yoksa bu seviyelere gelemezdim... Onlara çok şey borçluyum. Trabzonspor'u ve taraftarlarını çok özlüyorum... Bir gün geri döneceğim daha çok uzun bir serüvenim var" dedi