Bashiru görüşmeleri başladı

Orta saha rotasyonunu yetenekli oyuncularla güçlendirmeyi hedefleyen bordomavililerin, Atakaş Hatayspor forması giyen Dele Bashiru'nun peşinde olduğu ifade edildi. Dele Bashiru, Trendyol Süper Lig'de geçen sezon 36 maçta 8 gol, 5 asiste imza atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Karadeniz ekibinin, sözleşmesinde 2 milyon euroya serbest kalma maddesi bulunan 23 yaşındaki oyuncu için Hatayspor'la görüşmelere başladığı aktarıldı.

TEKLİC ERMENİSTAN'A

SEZON başında NK Varazdin kulübünden alınan ve devre arasında Karagümrük'e kiralanan Tonio Teklic, gelecek sezon planlamalarında da yer almıyor. Ermenistan ligi ekiplerinden Ararat'ın 24 yaşındaki Hırvat 10 numaraya talip olduğu iddia edildi